Активні операції ЗСУ біля Сватового та уявні "перемоги" росіян у Мар'їнці: карти боїв

Українські військові продовжують активно просуватися у бік Сватового, знищуючи пункти дислокації та склади окупантів. Ворог у свою намагається приписати "перемоги" у Мар'їнці та під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступ у Луганській області

29 листопада російські сили продовжували оборонятися від українських контрнаступних операцій на північний захід від Сватового. За повідомленням Генштабу України, російські сили продовжували стандартні оборонні операції на Куп'янському напрямі Харківської області.

Російські сили ведуть постійні артилерійські обстріли українських позицій у Куп'янську, але заявив, що українські сили утримують оборону та дають відсіч російським військам.

29 листопада Україна продовжила контрнаступ у напрямку Сватова та Кремінна. Генштаб України повідомив, що українські сили завдали удару по району зосередження російських військ у Сватовому Луганській області, який, за словами голови Луганської області Сергій Гайдай, був пунктом дислокації та складом боєприпасів.

Російське джерело заявило, що російські війська розпочали наступальні операції на лінії Святово-Кременна, і припустило, що найближчими днями операції активізуватимуться в міру поліпшення погоди.

Крім того, українські війська продовжують завдавати ударів по тилових районах Росії в Луганській області вздовж критичних наземних комунікацій і завдавати ударів по району зосередження в Лутугиному, на південний захід від Луганська, вздовж траси H21.

Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Новоселівське (14 км на північний захід від Сватового), а російські джерела стверджували, що російські війська захопили Новоселівське.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували просуватися в районі Бахмута на тлі повідомлень про запеклі бої в цьому районі 29 листопада. На кадрах із геолокацією, опублікованих 29 листопада, видно, що російські війська просувалися до південно-східних околиць Бахмута.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки на північний схід від Бахмута в районі Бахмутського трасою Т1302 і в районі Соледара.

Різні російські джерела також стверджували, що 29 листопада російські сили встановили контроль над каналом Сіверський-Донець-Донбас (13 км на південний захід від Бахмута), який впливає на водопостачання Горлівки та Ясинуватої.

Російські воїнкори також поширювали непідтверджені заяви про те, що російські війська прорвали українську оборону на трасі T0513 у бік Часового Яру, що за оцінкою ISW малоймовірно.

Російський блогер також заявив, що російські війська просунулися вперед в Дослідному (4 км на південь від Бахмута) і 29 листопада розпочали наземну атаку на Кліщівку (7 км на південний захід від Бахмута)

Росіяни передчасно назвали оперативний наступ навколо Бахмута першою перемогою після взяття Сєвєродонецька та Лисичанська; однак немає жодних доказів того, що російські сили нині загрожують ключовим українським логістичним шляхам у Бахмут, і ISW продовжує оцінювати, що нині Бахмуту не загрожує російське оточення.

29 листопада російські сили активізували наступальні операції на північний схід від Бахмута в районі Сіверська та Соледара, ймовірно, намагаючись отримати вигоду з підвищення морального духу внаслідок заявлених успіхів росіян у районі Бахмута.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Берестова, Білогорівки та Яківлівки, всі в межах 35 км на північний схід від Бахмута.

Російські джерела стверджували, що російські війська ведуть наступальні операції проти запеклого опору вздовж траси T1302 у районі Білогорівки та Яківлі. Вони також стверджували, що українські війська зазнали тяжких втрат і що російські війська взяли Спірне, а також просунулися через Верхньокам'янське у бік Сіверська, але фінансист "Вагнера" Євген Пригожин спростував це твердження і заявив, що бої у Спірному продовжуються.

Російські джерела стверджували, що 29 листопада російські війська досягли успіхів у районі Авдіївки. Відомий російський блогер заявив, що російські війська контролюють понад дві третини Мар'їнки, і вихвалявся, що російські війська досягли успіху в цьому районі вперше за вісім років. Однак інший російський військор визнав, що темпи просування Росії у цій галузі повільні.

Українські офіційні особи повідомили, що українські сили відбили атаки російських наземних військ у районі Первомайського, Невельського та Красногорівки.

Ситуація на півдні

Російські сили продовжували зміцнювати свої оборонні позиції на сході Херсонської області та 29 листопада вели планові обстріли правого берега Дніпра.

Генштаб України повідомив, що російські сили збільшили свою адміністративну присутність правоохоронних органів в окупованій Херсонській області та планують направити до цього району підрозділи Росгвардії.

Як повідомляв ISW, використання підрозділів Росгвардії для охорони тилу означає, що ці підрозділи недоступні для ведення бойових дій на фронті або для посилення існуючої оборони.

Такі елементи Росгвардії можуть, зрештою, посилити російські оборонні можливості на всій окупованій Херсонській області, підтверджуючи нещодавню оцінку ISW про те, що російські сили серйозно ставляться до загрози можливого контрнаступу України в майбутньому.

На геолокаційних супутникових знімках видно, що в період з 15 по 28 листопада російські війська збудували існуючі оборонні укріплення вздовж і перпендикулярно до траси Е58/М14 Херсон-Мелітополь у районі Федорівки, Волинського та Степового Херсонської області.

Російські війська продовжували обстрілювати райони вздовж правого берега Дніпра, включаючи міста Херсон, Чорнобаївку, Антонівку та Берислав.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ та військовим об'єктам. Генштаб України повідомив про удари по чотирьох районах зосередження російських військ, включаючи Пологи, Токмак та Басан Запорізької області (вздовж траси Т0401), внаслідок атак втрати окупантів склали 470 осіб особового складу, 50 одиниць військової техніки та невизначена кількість боєприпасів.

Українські джерела повідомили про вибухи у Скадовську, Генічеську та Новоолексіївці Херсонської області 29 листопада. Міністерство оборони Росії заявило, що російські кошти ППО перехопили дві українські ракети РСЗВ "Ураган" у районі Нової Каховки.

29 листопада російські війська продовжували обстріл на захід від Гуляйполя та Дніпропетровської області. Російські та українські джерела повідомляють, що російські війська вночі завдали удару містам Дніпро та Синельнюково (40 м на південний схід від Дніпра).

Російські війська обстріляли Нікополь та Марганець Дніпропетровської області.

Нагадаємо, за даними ISW за 28 листопада, окупанти можуть приділяти першорядну увагу обороні в районі Сватове, щоб убезпечити критично важливі лінії логістики, що йдуть на схід у тил росіян (Старобельськ).

При цьому на захід від Кремінної також йдуть бої – ворог переходить у наступ, ймовірно бажаючи повернути позиції на лиманському напрямі.

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