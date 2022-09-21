Активні бої на Донбасі та влучний удар по росіянах на півдні: карти боїв на ранок

Східна Україна (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, ймовірно, українські війська продовжують наступальні дії вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка. Йдеться про артилерійські бої.

Разом з тим військові дії можуть тривати й вздовж лінії від Лимана до Білогорівки, яку нещодавно звільнили від окупантів.

Аналітики припускають, що росіяни націлені на руйнацію гідротехнічних споруд в Харківській та Луганській областях, щоб загрожувати українським позиціям уздовж річки Сіверський Донець.

За даними ISW, метою атаки на греблю (Печенізьке водосховище) могла бути спроба противника зруйнувати понтонні мости та річкові переходи українських сил від Тетянівки до Ямполя, включаючи район Лимана.

Донецька область

Тим часом російські війська продовжують здійснювати наземні атаки по всій Донецькій області.

Своєю чергою українські бійці відбили низку спроб наступів росіян неподалік Бахмуту: в районі Курдюмівки, Миколаївки Другої, Майорська. Також ворог намагався просунутися в районі Невельського та в Мар'їнці, атакував на південний захід, біля Новомихайлівки.

Тим часом міжнародні аналітики зазначають, що наразі не можуть підтвердити або спростувати заяви російських військ про те, що Зайцеве перейшло під їх контроль.

Південь

ЗСУ на півдні країни продовжують знищувати російські наземні лінії зв’язку в Херсонській області, своєю чергою росіяни російські намагаються відновити комунікації.

Українські офіційні джерела продовжують зберігати оперативну тишу щодо наземних операцій наших бійців.

Втім, щодо ударів по окупантах ситуація ясніше. Так, українська артилерія завадила спробам росіян створити альтернативні пункти переправи через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького (обидва за 60 км на схід від Херсона).

Зокрема, один з ударів прийшовся на російську баржу, завантажену зброєю, обладнанням, та особовим складом. Аналіз зображень у соціальних мережах підтверджує, що росіяни намагалися встановити альтернативний пункт пропуску біля Каховської дамби щонайменше з 2 по 18 вересня.

При цьому, ISW цитують джерела, за якими ЗСУ нібито перейшли в оборону - в районі Посад-Покровське (30 км на північний захід від Херсона) і в районі Олександрівки (35 км на захід від м Херсона) після невдалих спроб наступу та начебто готують до наступу на південь від кордонів Херсонської та Дніпропетровської області.

Тим часом російські війська, побоюючись операцій на Кінбурнській косі (хоча жодних доказів того, що така операція проводилась чи планувалася, не надано), обстрілюють Очаків.