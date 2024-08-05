Активне будівництво ВДЕ неможливе без виплати боргів інвесторам, - асоціація

За його словами, недосконалість ринкових умов і регуляторної бази, з 2019 року спричинила накопичення боргів серед усіх учасників ринку по всьому ланцюгу постачання електроенергії.



"Держава, в особі ДП "Гарантований покупець", яке викупає у виробників «зелену» електроенергію за "зеленим" тарифом, заборгувало перед виробниками з ВДЕ і має погасити загалом ще близько 17 млрд грн боргу", - сказав Конеченков.



Він вказує, що через це вийшла ситуація, коли виробники з ВДЕ змушені отримувати оплату за згенеровану електроенергію через рік-два після того, як вона була спожита.



Конеченков зазначив, що одночасно, навіть в умовах продажу електроенергії у відкритому ринку виробники ВДЕ стикаються з різними регуляторними проблемами, які негативно впливають на інвестиційний клімат.



"Ринок все ще стикається з певними регуляторними бар’єрами та недосконалостями, які стримують широкомасштабний розвиток ВДЕ генерації та нівелюють переваги вільного ринку", - додав голова правління УВЕА.



Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ за 2022-23 роки складає орієнтовно 17 млрд грн, а з урахуванням накопиченої заборгованості за поточний рік досягає 28,9 млрд грн.

На думку інвесторів, уряд має провести швидкі перемовини з усіма інвесторами в нові енергетичні потужності в Україні та забезпечити виплату заборгованостей за вироблену електроенергію, щоб ці кошти були направлені на будівництво станцій відновлюваної енергетики та системи накопичення енергії.