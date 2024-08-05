Активное строительство ВИЭ невозможно без выплаты долгов инвесторам, - ассоциация

По его словам, несовершенство рыночных условий и регуляторной базы, с 2019 года повлекло за собой накопление долгов среди всех участников рынка по всей цепи поставок электроэнергии.



"Государство, в лице ГП "Гарантированный покупатель", которое выкупает у производителей "зеленую" электроэнергию по "зеленому" тарифу, задолжало перед производителями из ВИЭ и должно погасить в общей сложности еще около 17 млрд грн долга", - сказал Конеченков.



Он указывает, что из-за этого произошла ситуация, когда производители из ВИЭ вынуждены получать оплату за сгенерированную электроэнергию через год-два после того, как она была потреблена.



Конеченков отметил, что одновременно даже в условиях продажи электроэнергии на открытом рынке производители ВИЭ сталкиваются с различными регуляторными проблемами, которые негативно влияют на инвестиционный климат.



"Рынок все еще сталкивается с определенными регуляторными барьерами и несовершенствами, которые сдерживают широкомасштабное развитие ВИЭ по генерации и нивелируют преимущества свободного рынка", - добавил председатель правления УВЭА.



Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции по ВИЭ за 2022-23 годы составляет ориентировочно 17 млрд грн, а с учетом накопленной задолженности за текущий год достигает 28,9 млрд грн.

По мнению инвесторов, правительство должно провести быстрые переговоры со всеми инвесторами по новым энергетическим мощностям в Украине и обеспечить выплату задолженностей за производимую электроэнергию, чтобы эти средства были направлены на строительство станций возобновляемой энергетики и системы накопления энергии.