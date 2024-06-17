Активізувались на двох напрямках: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту за сьогодні

Російська Федерація активізувала свої війська на двох напрямках фронту в Україні. Там за останню добу відбулася найбільша кількість боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку, також Росія активізувалась на Харківському напрямку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом сьогодні тут та біля Липців зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти сьогодні втратили 111 осіб живої сили. Також наші військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, – на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває.

П’ять разів цієї доби російські загарбники намагалися атакувати наші позиції на Времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

На решті напрямків - без особливих змін.

Ситуація на фронті

З початку повторного травня російські війська намагаються просунутись під Харковом, зокрема, захопити Вовчанськ. Окрім цього росіяни продовжують наступ у Донецькій області.

Як розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, українські війська на фронті здійснюють свої контратакуючі дії.

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