Активисты заблокировали добычу угля на востоке Германии

Активисты и сторонники экологической инициативы Ende Gelände в субботу, 30 ноября, попали на несколько карьеров по добыче угля на востоке Германии, заблокировали инфраструктуру, требуя немедленного отказа от угольной энергетики и системных изменений для защиты климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего около тысячи демонстрантов проникли на территорию котлована Вельцов-Зюд в федеральной земле Бранденбург и карьера Эншвальде, еще одна группа митингующих разместилась наподъездам к нему, перекрыв пути для транспортировки угля.

Похожая акция проходит и в угольном карьере "Объединенный Шленгайн" (Vereinigtes Schleenhain), расположенном недалеко от города Лейпциг. Здесь полиция насчитала 1,2 тысячи участников.

В самих карьерах из-за акций протеста прекратили все работы по соображениям безопасности.

Организаторы мероприятия утверждают, что они планировали однодневный протест, а потому вечером активисты планируют оставить карьеры, если полиция позволит это сделать.

В начале года в ФРГ приняли программу по полному отказу от использования бурого и каменного угля в энергетике до конца 2038 года. Однако активисты требуют сделать это немедленно.

Напомним, 9 октября правительство Германии приняло так называемый климатический пакет - программу мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия планировала в ходе проведения генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке присоединиться к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязуются прекратить использование энергии из угля.