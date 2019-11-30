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Активисты заблокировали добычу угля на востоке Германии

Новости » В мире     30.11.2019 - 17:49
Активисты заблокировали добычу угля на востоке Германии
Фото: протест против добычи угля в Германии (rbb24.de)

Тысячи активистов требуют полного отказа от использования угля в энергетике

Активисты и сторонники экологической инициативы Ende Gelände в субботу, 30 ноября, попали на несколько карьеров по добыче угля на востоке Германии, заблокировали инфраструктуру, требуя немедленного отказа от угольной энергетики и системных изменений для защиты климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего около тысячи демонстрантов проникли на территорию котлована Вельцов-Зюд в федеральной земле Бранденбург и карьера Эншвальде, еще одна группа митингующих разместилась наподъездам к нему, перекрыв пути для транспортировки угля.

Похожая акция проходит и в угольном карьере "Объединенный Шленгайн" (Vereinigtes Schleenhain), расположенном недалеко от города Лейпциг. Здесь полиция насчитала 1,2 тысячи участников.

В самих карьерах из-за акций протеста прекратили все работы по соображениям безопасности.

Организаторы мероприятия утверждают, что они планировали однодневный протест, а потому вечером активисты планируют оставить карьеры, если полиция позволит это сделать.

В начале года в ФРГ приняли программу по полному отказу от использования бурого и каменного угля в энергетике до конца 2038 года. Однако активисты требуют сделать это немедленно.

Напомним, 9 октября правительство Германии приняло так называемый климатический пакет - программу мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия планировала в ходе проведения генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке присоединиться к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязуются прекратить использование энергии из угля.

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