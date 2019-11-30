Активісти заблокували видобуток вугілля на сході Німеччини

Фото: протест проти видобутку вугілля у Німеччині (rbb24.de)

Тисячі активістів вимагають повної відмови від використання вугілля в енергетиці

Активісти та прибічники екологічної ініціативи Ende Gelände в суботу, 30 листопада, потрапили на кілька кар'єрів з видобутку вугілля на сході Німеччини, заблокували інфраструктуру, вимагаючи негайної відмови від вугільної енергетики та системних змін задля захисту клімату. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Загалом близько тисячі демонстрантів проникли на територію котловану Вельцов-Зюд у федеральній землі Бранденбург і кар'єра Єншвальде, ще одна група мітингарів розмістилася на під'їздах до нього, перекривши шляхи для транспортування вугілля.

Схожа акція відбувається й у вугільному кар'єрі "Об'єднаний Шленгайн" (Vereinigtes Schleenhain), розташованому неподалік від міста Лейпциг. Тут поліція нарахувала 1,2 тисячі учасників.

У самих кар'єрах через акцію протесту припинили всі роботи з міркувань безпеки.

Організатори заходу стверджують, що вони планували одноденний протест, а тому ввечері активісти планують залишити кар'єри, якщо поліція дозволить це зробити.

На початку року в ФРН ухвалили програму щодо повної відмови від використання бурого і кам'яного вугілля в енергетиці до кінця 2038 року. Натомість активісти вимагають зробити це негайно.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Німеччини прийняв так званий кліматичний пакет - програму заходів для досягнення до 2030 року цілей у галузі захисту клімату.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина планувала в ході проведення генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку приєднатися до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язуються припинити використання енергії з вугілля.