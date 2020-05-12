Активисты вышли на протест против незаконного строительства Кучера в центре Киева

Киевляне провели акцию протеста против незаконного строительства жилого комплекса Edeldorf в Печерском районе Киева, застройщиком которого является Edelburg Development, принадлежащая экс-главе киевской Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергею Кучеру. Об этом сообщил глава общественной организации "Стоп произволу" Сергей Северин, передает РБК-Украина.

“Еще с 2017 года, когда на участке только рыли котлован, мы выступали против этой стройки. Во-первых, она примыкает к территории Зверинецкого кладбища, на расстоянии 300 метров до которого строительство в принципе запрещено. Во-вторых, участок находится в непосредственной близости от охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - ансамбля Киево-Печерской Лавры и - и в границах Центрального исторического ареала. А, значит, там можно строить только общественные здания и сооружения, жилье там строить нельзя. В-третьих, застройщик значительно превысил допустимую в этом месте этажность”, - рассказал активист.

По его словам, в 2019 году суд удовлетворил иск Министерства культуры и запретил строительство ЖК на Старонаводницкой.

“Но застройщик плевал на законы, на суд, и продолжил строительство. А строит этот ЖК Сергей Кучер, Edelburg Development - его компания. Этот человек еще при Януковиче возглавлял киевскую ГАСИ, именно он - автор схемы “5 долларов за метр”. Он и сейчас контролирует Инспекцию, и большинство хаотичных незаконных строек в Киеве - на его совести. Он умеет договариваться со всеми властями. И президенту Владимиру Зеленскому стоило бы сперва убрать Кучера и ему подобных “смотрящих”, а потом начинать реформы в архитектурно-строительной сфере”, - уверен активист.

Кроме того участники протеста вывесили плакат с Кучером, главой Офиса президента Андреем Ермаком и народным депутатом Николаем Тищенко. Также активисты вывесили транспаранты с надписью: "Той, хто ДАБІ контролює, на кістках ЖК будує".

Ранее "Стоп произволу" провела акцию протеста на Выдубичах по адресу ул. Промышленная, 4А, где ПАО "Мостобуд" незаконно складирует песок, намытый также с нарушением законодательства в Днепре. По данным активистов, деятельность “Мостобуда” на этом участке повлекла недополучение бюджетом столицы 120 млн грн, а также угрожает городу экологической катастрофой.

Как ранее писало РБК-Украина, землю под строительство ЖК "Подол Град Винтаж" на Подоле в Киеве было выделено Украинскому обществу слепых с нарушением законодательных норм незаконно.