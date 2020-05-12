Активісти вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучера в центрі Києва

Кияни провели акцію протесту проти незаконного будівництва житлового комплексу Edeldorf в Печерському районі Києва, забудовником якого є Edelburg Development, що належить екс-голові київської Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергію Кучеру. Про це повідомив голова громадської організації "Стоп свавіллю" Сергій Северин, передає РБК-Україна.

“Ще з 2017 року, коли на ділянці тільки рили котлован, ми виступали проти цього будівництва. По-перше, воно примикає до території Звіринецького кладовища, на відстані 300 метрів до якого будівництво в принципі заборонено. По-друге, ділянка знаходиться в безпосередній близькості від охоронної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - ансамблю Києво-Печерської Лаври й - в межах Центрального історичного ареалу. А, значить, там можна будувати тільки громадські будівлі та споруди, житло там будувати не можна. По-третє, забудовник значно перевищив допустиму в цьому місці поверховість", - розповів активіст.

За його словами, у 2019 році суд задовольнив позов Міністерства культури та заборонив будівництво ЖК на Старонаводницькій.

“Але забудовник плював на закони, на суд, і продовжив будівництво. А будує цей ЖК Сергій Кучер, Edelburg Development - його компанія. Цей чоловік ще за Януковича очолював київську ДАБІ, саме він - автор схеми "5 доларів за метр". Він і зараз контролює Інспекцію, і більшість хаотичних незаконних будівництв у Києві - на його совісті. Він вміє домовлятися з усіма владами. І президенту Володимиру Зеленському варто було б спершу прибрати Кучера і йому подібних "смотрящих", а потім починати реформи в архітектурно-будівельній сфері", - упевнений активіст.

Крім того учасники протесту вивісили плакат з Кучером, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і народним депутатом Миколою Тищенком. Також активісти вивісили транспаранти з написом: "Той, хто ДАБІ контролює, на кістках ЖК будує".

Раніше "Стоп свавіллю" провела акцію протесту на Видубичах за адресою вул. Промислова, 4А, де ПАТ "Мостобуд" незаконно складує пісок, намитий також з порушенням законодавства в Дніпрі. За даними активістів, діяльність "Мостобуду" на цій ділянці спричинила недоотримання бюджетом столиці 120 млн грн, а також загрожує місту екологічною катастрофою.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, землю під будівництво ЖК "Подол Град Вінтаж" на Подолі в Києві було виділено Українському товариству сліпих з порушенням законодавчих норм незаконно.