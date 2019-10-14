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Активісти біля Офісу президента закликали не розводити війська на Донбасі

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 15:50
Активісти біля Офісу президента закликали не розводити війська на Донбасі
Фото: акція біля ВП (facebook.com/ProtectUkraine)

Учасники акції закликали Зеленського не допустити відведення військ з Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів

Біля Офісу президента України в понеділок, 14 жовтня, десятки людей зібралися на мітинг з вимогою до лідера країни Володимира Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Руху опору капітуляції" у Facebook.

У заяві йдеться, що "в День Захисника України жителі прифронтової зони, переселенці, учасники війни з Росією за підтримки "Руху опору капітуляції" прийшли до Офісу президента України з вимогою не допустити відведення українських військ з Золотого, Петровського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України"

На думку учасників акції, це означатиме здачу Донбасу і капітуляцію. Мітингувальники спорудили біля Офісу президента символічну стіну з 134-х цегли, кожен з яких символізує населений пункт уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, у Києві розпочався марш Української повстанської армії (УПА). Учасники маршу почали рух від пам'ятника Тарасу Шевченку. У марші беруть участь тисячі людей. За даними організаторів маршу - ВО "Свобода" - участь у марші беруть більше 10 тис. чоловік.

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