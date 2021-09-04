Активисты требуют отставки Ткаченко из-за пожара в костеле Святого Николая

"Знаете, что общего между горящим костелом Святого Николая, киевским цирком на площади Победы и разрушенным Гостиным двором на Контрактовой? Все они находятся на балансе Министерства культуры. За все, что происходит внутри этих зданий (а там происходят ужасные вещи, и пожар - лишь яркая вершина айсберга), отвечало и отвечает именно это министерство. Советую подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением Министерства закончатся", - написал Луценко.

Общественный активист выражает уверенность, что костел Святого Николая нужно спасать от "управления" Министерства, поскольку пожар - результат халатности государства.

"Стоит передать [костел] католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями. Саботаж Минкульта должен закончиться, потому что приводит к тому, что ответственное за сохранение памятника государство в лице министерства не может его сохранить", - считает Луценко.

Фото: последствия пожара в костеле (facebook.com/DSNSKyiv)

Также, по его мнению, стоит передать на баланс других структур киевский цирк и Гостиный двор.

"Полумертвый цирк нужно передать Киеву. И наконец объединить в одну концепцию с Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. Мой любимый Гостиный двор. Или немедленно выделить средства на его восстановление, либо пойти навстречу требованиям всех фракций Киевсовета, которые представляют общину города (в том числе и требованиям фракции "Слуги народа" в КМР). И, наконец, передать мучительную здание на баланс города, чтобы началась ее долгожданная реставрация, с учетом видения общины города и Подола", - отмечает Луценко.