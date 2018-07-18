Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции

Новости Происшествия 18.07.2018 - 14:55
Фото: акция С14 (РБК-Украина)
Фото: акция С14 (РБК-Украина)

Активисты С14 принесли мусор, который собрали из Лысой горы в Киеве, и высыпали под зданием полиции

В Киеве около 20 активистов националистической организации С14 пришли к Голосеевского районного управления главного управления Нацполиции, что по ул. Голосеевская, 15, и высыпали мусор. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что активисты принесли мусор, который собрали из Лысой горы в Киеве, и высыпали под зданием управления.

По словам активистов, они принесли "вещественные доказательства". Они обвиняют следователя Зарудного в "игнорировании вещественных доказательств".

На месте акции присутствовал прокурор, представлявший обвинение в суде по делу координатора С14 Сергея Мазура.

Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции
 

Фото: акция С14 (РБК-Украина)

Напомним, сегодня, 18 июля 2018 года, судья Голосеевскго районного суда Наталья Чередниченко объявила координатора националистической организации С14 Сергею Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за нападение на лагерь ромов в Киеве.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру арестовал его на 2 месяца. Сам Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.

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Теги:  полиция,  акции,  ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС