Активисты С14 принесли мусор под здание Голосеевского управления полиции

Активисты С14 принесли мусор, который собрали из Лысой горы в Киеве, и высыпали под зданием полиции

В Киеве около 20 активистов националистической организации С14 пришли к Голосеевского районного управления главного управления Нацполиции, что по ул. Голосеевская, 15, и высыпали мусор. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что активисты принесли мусор, который собрали из Лысой горы в Киеве, и высыпали под зданием управления.

По словам активистов, они принесли "вещественные доказательства". Они обвиняют следователя Зарудного в "игнорировании вещественных доказательств".

На месте акции присутствовал прокурор, представлявший обвинение в суде по делу координатора С14 Сергея Мазура.

Фото: акция С14 (РБК-Украина)

Напомним, сегодня, 18 июля 2018 года, судья Голосеевскго районного суда Наталья Чередниченко объявила координатора националистической организации С14 Сергею Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за нападение на лагерь ромов в Киеве.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру арестовал его на 2 месяца. Сам Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.