Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції

Активісти С14 принесли сміття, яке зібрали з Лисої гори у Києві, і висипали під будівлею поліції

У Києві близько 20 активістів націоналістичної організації С14 прийшли до Голосіївського районного управління головного управління Нацполіції, що по вул. Голосіївська, 15, і висипали сміття. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що активісти принесли сміття, яке зібрали з Лисої гори у Києві, і висипали під будівлею управління.

За словами активістів, вони принесли речові докази. Вони звинувачують слідчого Зарудного в "ігноруванні речових доказів".

На місці акції присутній прокурор, який представляв обвинувачення в суді по справі координатора С14 Сергія Мазура.

Фото: акція С14 (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня 2018 року, суддя Голосіївськго районного суду Наталя Чередниченко оголосила координатору націоналістичної організації C14 Сергію Мазуру міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за напад на табір ромів у Києві.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав Мазуру запобіжний арештував його на 2 місяці. Сам Мазур заявив, що комунальне підприємство "Київблагоустрій" нібито двічі зверталося до C14 з проханням прибрати територію, де був ромський табір.