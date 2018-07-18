Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції

Новини Надзвичайні події 18.07.2018 - 14:55
Фото: акція С14 (РБК-Україна)
Фото: акція С14 (РБК-Україна)

Активісти С14 принесли сміття, яке зібрали з Лисої гори у Києві, і висипали під будівлею поліції

У Києві близько 20 активістів націоналістичної організації С14 прийшли до Голосіївського районного управління головного управління Нацполіції, що по вул. Голосіївська, 15, і висипали сміття. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що активісти принесли сміття, яке зібрали з Лисої гори у Києві, і висипали під будівлею управління.

За словами активістів, вони принесли речові докази. Вони звинувачують слідчого Зарудного в "ігноруванні речових доказів".

На місці акції присутній прокурор, який представляв обвинувачення в суді по справі координатора С14 Сергія Мазура.

Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
Активісти С14 принесли сміття під будівлю Голосіївського управління поліції
 

Фото: акція С14 (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня 2018 року, суддя Голосіївськго районного суду Наталя Чередниченко оголосила координатору націоналістичної організації C14 Сергію Мазуру міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за напад на табір ромів у Києві.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав Мазуру запобіжний арештував його на 2 місяці. Сам Мазур заявив, що комунальне підприємство "Київблагоустрій" нібито двічі зверталося до C14 з проханням прибрати територію, де був ромський табір.

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Теги:  полиция,  акции,  ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС