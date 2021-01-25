Активисты призвали Минюст остановить попытки незаконной смены собственника рынка "Столичный"

В понедельник, 25 января, активисты "Правого сектора" в очередной раз вышли под стены Офиса противодействия рейдерству при Министерстве юстиции Украины. Они призвали министра Дениса Малюську не допустить незаконную передачу собственности рынка "Столичный" олигарху Юрию Иванющенко и его окружению.

Об этом сообщает РБК-Украина с места cобытий.

Как сообщил руководитель ячейки ДУК "Правый сектор" в Киеве Юрий Гуренко, ПС намерен приложить все усилия, чтобы остановить подобные попытки.

"Наше видение ситуации достаточно простое - есть законные решения, которые говорят о передаче части рынка "Столичный" новому инвестору-покупателю. А Офис противодействия рейдерству считает возможным, во всяком случае, создается такое впечатление, упразднять такие решения, хотя это вопрос исключительно суда", - заявил Юрий Гуренко.

По его словам, это следует из решений, которые Офис противодействия рейдерству принимает в последнее время, и в частности - в пятницу, 22 января. Хотя в этот же день утром, представители Минюста обещали, что вопрос будет рассматриваться только в понедельник, 25 января.

"Офис противодействия рейдерству, в моем понимании, должен рассматривать жалобы сторон о передаче прав собственности. То есть, регистрации прав собственности. Но если есть все законные основания, согласно которым собственность должна перейти новому собственнику (не связанному с Иванющенко, - ред.), и это решение уже выполняется, то какое уже к этому отношение имеет Офис противодействию рейдерству?! Дальше, если нужно, есть суды, суды высших инстанций. И, понятно, что этот вопрос должен рассматриваться там. А когда вмешивается государственная структура, это говорит о том, что она, фактически, становятся на сторону Юры "Енакиевского", - отметил руководитель Киевского подразделения "Правого сектора".

Также он добавил, что ПС будет продолжать акцию до тех пор, пока ситуация не окажется в правовом поле.

"Мы - за возобновление законности. И если у рынка, какой-то его части, появлялся новый собственник, и этот собственник никак не связан с режимом Януковича, это пусть не самый идеальный, но очень неплохой вариант. Как мы заявляли в самом начале акции, связанной с рынком "Столичный", наша задача - забрать у Енакиевских эту кормушку, с помощью которой они, вполне возможно, финансируют войну на Донбассе. Все, кто помогает подобным беглым олигархам, фактически выступают против Украины, и, очевидно, являются преступниками", - резюмировал Юрий Гуренко.

Напомним, ранее в Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный" под лозунгом "Продаешь и покупаешь на "Столичном" - финансируешь войну на Донбассе". Протестующие заявили, что рынок принадлежит Юрию Иванющенко ("Енакиевскому"), который финансирует войну на Донбассе.

21 января под зданием Офиса противодействия рейдерству состоялся митинг в защиту рынка "Столичный". Участники акции призывали Минюст не нарушать закон и не передавать рынок в руки Иванющенко и его людей.