Активісти закликали Мін'юст зупинити спроби незаконної зміни власника ринку "Столичний"

У понеділок, 25 січня, активісти "Правого сектору" в черговий раз вийшли під стіни Офісу протидії рейдерству при Міністерстві юстиції України. Вони закликали міністра Дениса Малюську не допустити незаконну передачу власності ринку "Столичний" олігарху Юрію Іванющенку та його оточенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Як повідомив керівник осередку ДУК "Правий сектор" у Києві Юрій Гуренко, ПС має намір докласти всі зусилля, щоб зупинити подібні спроби.

"Наше бачення ситуації досить просте - є законні рішення, які говорять про передачу частини ринку "Столичний" новому інвесторові-покупцеві. А Офіс протидії рейдерству вважає можливим, принаймні, складається таке враження, скасовувати такі рішення, хоча це питання виключно суду", - заявив Юрій Гуренко.

За його словами, це випливає з рішень, які Офіс протидії рейдерству приймає останнім часом, і зокрема - в п'ятницю, 22 січня. Хоча в цей же день вранці, представники Мін'юсту обіцяли, що питання буде розглядатися тільки в понеділок, 25 січня.

"Офіс протидії рейдерству, в моєму розумінні, має розглядати скарги сторін про передачу прав власності. Тобто, реєстрації прав власності. Але якщо є всі законні підстави, згідно з якими власність повинна перейти новому власнику (не пов'язаного з Іванющенком, - ред.), і це рішення вже виконується, то яке вже до цього відношення має Офіс протидії рейдерству?! Далі, якщо потрібно, є суди, суди вищих інстанцій. І, зрозуміло, що це питання має розглядатися там. А коли втручається державна структура, це говорить про те, що вона, фактично, стає на бік Юри "Єнакіївського", - зазначив керівник Київського підрозділу "Правого сектора".

Також він додав, що ПС буде продовжувати акцію до тих пір, поки ситуація не опиниться в правовому полі.

"Ми - за відновлення законності. І якщо у ринку, якоїсь його частини, з'являвся новий власник, і цей власник ніяк не пов'язаний з режимом Януковича, це нехай не найідеальніший, але дуже непоганий варіант. Як ми заявляли на початку акції, пов'язаної з ринком "Столичний", наше завдання - забрати у Єнакіївських цю годівницю, з допомогою якої вони, цілком можливо, фінансують війну на Донбасі. Всі, хто допомагає подібним олігархам-втічакам, фактично виступають проти України, і, очевидно, є злочинцями", - резюмував Юрій Гуренко.

Нагадаємо, раніше в Києві почалася безстрокова акція протесту біля ринку "Столичний" під гаслом "Продаєш і купуєш на "Столичному" - фінансуєш війну на Донбасі". Протестувальники заявили, що ринок належить Юрію Іванющенку ("Єнакіївському"), який фінансує війну на Донбасі.

21 січня під будівлею Офісу протидії рейдерству відбувся мітинг на захист ринку "Столичний". Учасники акції закликали Мін'юст не порушувати закон і не передавати ринок в руки Іванющенка та його людей.