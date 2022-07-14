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Активисты пикетировали офис Uniper в Германии в рамках Stop Bloody Energy

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Четверг 14 июля 2022 22:31
Активисты пикетировали офис Uniper в Германии в рамках Stop Bloody Energy Фото: активисты пикетировали офис Uniper в Германии в рамках Stop Bloody Energy (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Представители украинской общины в Германии вышли на акцию протеста к центральному офису енергокомпании Uniper в Дюссельдорфе в рамках инициативы Stop Bloody Energy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта.

"Россия терроризирует мир продовольственным кризисом, Европу и Германию энергетическими ресурсами, которые использует как оружие, а в Украине Россия-террорист уничтожает гражданское население! Это гибридная война, страны-террориста со всем миром, которая требует соответствующих и немедленных действий. Корень зла - это Россия-террорист. Однако, теперь это не только о бизнесе, а моральный выбор каждого кто принимает в этом участие", - говорится в заявлении авторов проекта.

По словам активистов, Uniper несмотря на публичные заявления об осуждении российской агрессии, сохранила свой бизнес в России и продолжает там работать. 1,3 млрд долларов - ежегодная выручка компании в России.

"Несмотря на полномасштабную российскую агрессию в Украине, которая длится уже более четырех месяцев, Uniper продолжает финансировать страну-террориста. Более того, несмотря на международные санкции, компания согласилась на шантаж россии платить за поставленный газ в российских рублях и открыла специальный рублевый счет в российском банке. И уже переводят средства по этой новой схеме", - отметили авторы проекта.

Основное требование протестующих к Uniper - прекратить бизнес в России и прекратить финансирование российской военной машины.

Напомним, в начале апреля 2022 года крупнейшие украинские энергетические компании ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект #StopBloodyEnergy с призывом к западным компаниям прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Сайт содержит информацию о газовых, угольных (торговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые сотрудничают с Россией. Uniper является одним из участников этого списка.

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