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Активісти пікетували офіс Uniper в Німеччині в рамках Stop Bloody Energy

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Четвер 14 липня 2022 22:31
Активісти пікетували офіс Uniper в Німеччині в рамках Stop Bloody Energy Фото: активісти пікетували офіс Uniper в Німеччині в рамках Stop Bloody Energy (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Представники української спільноти в Німеччині вийшли на акцію протесту до центрального офісу енергокопанії Uniper в Дюссельдорфі в рамках ініціативи Stop Bloody Energy.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт проекту.

"Росія тероризує світ продовольчою кризою, Європу та Німеччину енергетичними ресурсами, які використовує як зброю, а в Україні Росія-терорист знищує цивільне населення! Це гібридна війна, країни-терориста з усім світом, яка вимагає відповідних та негайних дій. Корінь зла - це Росія-терорист. Однак, тепер це не лише про бізнес, а моральний вибір кожного хто бере в цьому участь", - йдеться в заяві авторів проекту.

За словами активістів, Uniper попри публічні заяви про засудження російської агресії, зберегла свій бізнес в Росії й продовжує там працювати. 1,3 млрд доларів - щорічна виручка компанії в Росії.

"Попри повномасштабну російську агресію в Україні, яка триває вже більше ніж чотири місяці, Uniper продовжує фінансувати країну-терориста. Щобільше, попри міжнародні санкції, компанія погодилася на шантаж росії платити за поставлений газ в російських рублях і відкрила спеціальний рублевий рахунок в російському банку. І вже переказують кошти за цією новою схемою", - зазначили автори проекту.

Основна вимога протестувальників до Uniper - припинити бізнес в Росії та припинити фінансування російської військової машини.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року найбільші українські енергетичні компанії ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проект #StopBloodyEnergy із закликом до західних компаній припинити співпрацю з Росією в паливно-енергетичній сфері.

Сайт містить інформацію про газові, вугільні (торговельні), нафтосервісні та машинобудівні компанії, які співпрацюють з Росією. Uniper є одним з учасників цього списку.

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