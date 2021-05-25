Активисты объявили акцию протеста под НКРЭКУ из-за импорта электроэнергии из России 

"Пусть НКРЭКУ принимают решения о запрете импорта электроэнергии из России навсегда, а из Беларуси до появления там международного признанного и законно избранного президента. Прямые контракты на поставки чего-либо с оккупантами и диктаторами это всегда плохо. Тут не может быть двух мнений", - заявил Швец.

По его словам, НКРЭКУ планирует проигнорировать требование закона и ограничить импорт из Беларуси и России всего на 4 месяца, до 1 октября 2021.

"Нет, ну на первый взгляд, вообще, для подобной даты есть обоснование, потому что дальше отопительный сезон и зима. Но к чему этот цирк? Если мы не можем в принципе обойтись без импорта электроэнергии от оккупантов и их союзников, давайте не будем выпендриваться и будем оставлять импорт. Если можем, то смысл останавливать все только до 1 октября?" - добавил Швец.

Активисты уверены, что Украина не может требовать от США и ЕС санкций к режимам Лукашенко и Путина, при этом самой торговать с РФ и Беларусью напрямую.

"И давайте показывать нашим союзникам, что не только мы просим их ввести санкции, но и сами готовы реагировать на действия диктаторов и отползать от них. Это важно для нас как граждан, это важно для нашего будущего. Потому я приду завтра под НКРЭКУ в 10:00, поскольку не хочу, чтобы этот вопрос замолчали и до него не дошли", - подытожил Швец.