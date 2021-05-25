Активісти оголосили акцію протесту під НКРЕКП через імпорт електроенергії з Росії 

"Нехай НКРЕКП приймають рішення про заборону імпорту електроенергії з Росії назавжди, а з Білорусі до появи там міжнародного визнаного і законно обраного президента. Прямі контракти на постачання чого-небудь з окупантами і диктаторами це завжди погано. Тут не може бути двох думок", - заявив Швець.

За його словами, НКРЕКП планує проігнорувати вимогу закону і обмежити імпорт з Білорусі та Росії всього на 4 місяці, до 1 жовтня 2021.

"Ні, ну, на перший погляд, взагалі, для подібної дати є обґрунтування, тому що далі опалювальний сезон і зима. Але до чого цей цирк? Якщо ми не можемо в принципі обійтися без імпорту електроенергії від окупантів і їх союзників, давайте не будемо випендрюватися і будемо залишати імпорт. Якщо можемо, то сенс зупиняти все тільки до 1 жовтня?"- додав Швець.

Активісти впевнені, що Україна не може вимагати від США і ЄС санкцій до режимів Лукашенка і Путіна, при цьому самій торгувати з РФ і Білоруссю безпосередньо.

"Показуймо нашим союзникам, що не тільки ми просимо їх ввести санкції, а й самі готові реагувати на дії диктаторів і відповзати від них. Це важливо для нас як громадян, це важливо для нашого майбутнього. Тому я прийду завтра під НКРЕКП о 10:00, оскільки не хочу, щоб це питання замовкли й до нього не дійшли", - підсумував Швець.