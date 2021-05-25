Активісти оголосили акцію протесту під НКРЕКП через імпорт електроенергії з Росії 

Громадські організації планують акцію протесту під стінами НКРЕКП з вимогою повного припинення імпорту електроенергії з Білорусі та Росії.
Про це повідомив лідер ГО "Демократична сокира" Антон Швець у Facebook.
"Нехай НКРЕКП приймають рішення про заборону імпорту електроенергії з Росії назавжди, а з Білорусі до появи там міжнародного визнаного і законно обраного президента. Прямі контракти на постачання чого-небудь з окупантами і диктаторами це завжди погано. Тут не може бути двох думок", - заявив Швець.
За його словами, НКРЕКП планує проігнорувати вимогу закону і обмежити імпорт з Білорусі та Росії всього на 4 місяці, до 1 жовтня 2021.
"Ні, ну, на перший погляд, взагалі, для подібної дати є обґрунтування, тому що далі опалювальний сезон і зима. Але до чого цей цирк? Якщо ми не можемо в принципі обійтися без імпорту електроенергії від окупантів і їх союзників, давайте не будемо випендрюватися і будемо залишати імпорт. Якщо можемо, то сенс зупиняти все тільки до 1 жовтня?"- додав Швець.
Активісти впевнені, що Україна не може вимагати від США і ЄС санкцій до режимів Лукашенка і Путіна, при цьому самій торгувати з РФ і Білоруссю безпосередньо.
"Показуймо нашим союзникам, що не тільки ми просимо їх ввести санкції, а й самі готові реагувати на дії диктаторів і відповзати від них. Це важливо для нас як громадян, це важливо для нашого майбутнього. Тому я прийду завтра під НКРЕКП о 10:00, оскільки не хочу, щоб це питання замовкли й до нього не дійшли", - підсумував Швець.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з січня-лютого 2021 року. За цей період було закуплено електрики на більш ніж 1 млрд грн. Поставки тривають у щоденному режимі, всупереч прийнятому закону про їх заборону.