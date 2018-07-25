Активисты в Киеве требовали остановить продажу сигарет в киосках "Союзпечати"

Активисты в Киеве обвинили "Союзпечать" в незаконной продаже сигарет

В Киеве активисты под стенами Киевской городской государственной администрации (КГГА) требовали остановить продажу сигарет в киосках "Союзпечати". Об этом сообщает "Обозреваель".

В частности, по данным издания, активисты обратились к главе комиссии Киеврады по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александру Бродскому с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить переформатирования МАФов "Союзпечати" в табачные киоски. По мнению протестующих, сегодня "Союзпечать" "уничтожает как класс печатную прессу, недоплачивает миллионы гривен в городской бюджет и занимается пропагандой курения".

Как отмечает СМИ, с начала года собственники "Агентства Союзпечать" официально поменяли функциональное назначение с продажи прессы на продажу сигарет в 8 своих МАФах. Еще 130 таких заявок поданы в КГГА, однако город резко против уменьшения количества точек с прессой, особенно за счет развития табачной сети, говорится в публикации. По информации активистов, сегодня более 100 точек их сети распространяют табачные изделия уже сегодня, а остальные 200 в плане на этот год.

По словам активиста Сергея Фадеева, "Союзпечать" якобы вступила в "сговор" с одним из монополистов-дистрибьюторов рынка продажи сигарет и постепенно хочет передать ему свою сеть МАФов. Продажи прессы – низкорентабельны, зато "Союзпечать" имеет больше 300 киосков в самых выгодных локациях и платит городу самый низкий коэффициент функционального назначения: в год они платят от 2 до 3,5 тысяч гривен, заявил активист.

При этом, по словам участников акции, "Союзпечать", почувствовав поддержку со стороны сигаретного монополиста, "опустилась до банального шантажа". Они якобы выдвигают КГГА условия, что прекратят "информационную войну", если чиновники разрешат им закрыть пункты продажи газет и перепрофилировать их в сигаретные лавки.

В свою очередь в КГГА заявили, что не поддадутся на шантаж. Раз "Союзпечать" не в состоянии заниматься своей деятельностью, значит, это должны делать другие на основании справедливо организованного конкурса. По данным издания, КГГА разрабатывает систему доступа печатных СМИ напрямую к покупателю, без влияния на них монополиста.