Активісти у Києві вимагали зупинити продаж сигарет у кіосках "Союздруку"

Активісти у Києві звинуватили "Союздрук" у незаконному продажу сигарет

У Києві активісти під стінами Київської міської державної адміністрації (КМДА) вимагали зупинити продаж сигарет у кіосках "Союздруку". Про це повідомляє "Обозреваель".

Зокрема, за даними видання, активісти звернулися до голови комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Олександра Бродського з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити переформатування МАФів "Союздруку" на тютюнові кіоски. На думку протестувальників, сьогодні "Союздрук" "знищує як клас друковану пресу, недоплачує мільйони гривень у міський бюджет і займається пропагандою куріння".

Як зазначає ЗМІ, з початку року власники "Агентство Союздрук" офіційно змінили функціональне призначення з продажу преси на продаж сигарет в 8 своїх МАФах. Ще 130 таких заявок подані в КМДА, однак місто різко проти зменшення кількості точок з пресою, особливо за рахунок розвитку тютюнової мережі, йдеться в публікації. За інформацією активістів, сьогодні понад 100 точок їх мережі поширюють тютюнові вироби вже сьогодні, а решта 200 в плані на цей рік.

За словами активіста Сергія Фадєєва, "Союздрук" нібито вступив в "змову" з одним із монополістів-дистриб'юторів ринку продажу сигарет і поступово хоче передати йому свою мережу МАФів. Продажі преси – низькорентабельні, зате "Союздрук" має більше 300 кіосків в найвигідніших локаціях і платить місту найнижчий коефіцієнт функціонального призначення: в рік вони платять від 2 до 3,5 тисяч гривень, заявив активіст.

При цьому, за словами учасників акції, "Союздрук", відчувши підтримку з боку сигаретного монополіста, "опустилася до банального шантажу". Вони нібито висувають КМДА умови, що припинять "інформаційну війну", якщо чиновники дозволять їм закрити пункти продажу газет і перепрофілювати їх у сигаретні лавки.

У свою чергу в КМДА заявили, що не піддадуться на шантаж. Раз "Союздрук" не в змозі займатися своєю діяльністю, значить, це повинні робити інші на підставі справедливо організованого конкурсу. За даними видання, КМДА розробляє систему доступу друкованих ЗМІ безпосередньо до покупця, без впливу на них монополіста.