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Активісти "Грінпіс" заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії

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Норвегія, Понеділок 25 квітня 2022 11:29
Активісти "Грінпіс" заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії Фото: Greenpeace заблокував російський танкер (eisa-moscow.ru)
Автор: Олександр Білоус

"Грінпіс" заблокував танкер, який доставив російську нафту в Норвегію. Активісти прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Танкер "Усть-Луга" зараз стоїть на якорі біля нафтового терміналу Exxon Mobil в Слагені, приблизно в 70 км на південь від столиці Осло.

Активісти, які прибули на невеликому човні, прикували себе до якірного ланцюга танкера, намагаючись запобігти розвантаження 95 тисяч тонн нафти.

"Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна", - заявив глава Грінпіс Норвегії Фроде Плейм.

Група закликала уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива і заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на такий імпорт з Росії після вторгнення в Україну.

Esso Norway погодилася купити нафту до початку війни і не планує подальших закупівель у Росії, повідомив норвезькій щоденній газеті Dagbladet представник компанії.

Нагадавши, активісти Greenpeace заблокували два нафтових танкери біля узбережжя Данії для перевезення 100 тис.тонн російської нафти.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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