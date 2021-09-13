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Активистку в Крыму оштрафовали за отсутствие российского паспорта

Автор: Сергей Новиков

Оккупационная власть в Крыму оштрафовала местную активистку Ирину Копылову за отсутствие российского паспорта. Ей выписали штраф в размере 3 000 российских рублей (почти 1 100 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Крымская солидарность".

Сообщается, что Копылова получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

Также сообщается, что сотрудники полиции за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю. До этого на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар, ей грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

Отметим, 3 и 4 сентября в Крыму задержали Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джелялова по подозрению в подрыве газопровода в селе Перевальном.

Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о похищенных. Более 50 из них были задержаны бойцами ОМОНа.

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