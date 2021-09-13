Активистку в Крыму оштрафовали за отсутствие российского паспорта

Оккупационная власть в Крыму оштрафовала местную активистку Ирину Копылову за отсутствие российского паспорта. Ей выписали штраф в размере 3 000 российских рублей (почти 1 100 гривен).

Сообщается, что Копылова получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

Также сообщается, что сотрудники полиции за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю. До этого на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар, ей грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 30 000 рублей.