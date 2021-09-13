ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Активистку в Крыму оштрафовали за отсутствие российского паспорта

Новина українською →
Симферополь, Понедельник 13 сентября 2021 14:34
Активистку в Крыму оштрафовали за отсутствие российского паспорта Фото: Ирина Копылова участвовала в пикетах после задержания крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Сергей Новиков

Оккупационная власть в Крыму оштрафовала местную активистку Ирину Копылову за отсутствие российского паспорта. Ей выписали штраф в размере 3 000 российских рублей (почти 1 100 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Крымская солидарность".

Сообщается, что Копылова получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

Также сообщается, что сотрудники полиции за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю. До этого на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар, ей грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 30 000 рублей.

Отметим, 3 и 4 сентября в Крыму задержали Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джелялова по подозрению в подрыве газопровода в селе Перевальном.

Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о похищенных. Более 50 из них были задержаны бойцами ОМОНа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
DAILY
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется