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Активістку в Криму оштрафували за відсутність російського паспорта

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Симферополь, Понеділок 13 вересня 2021 14:34
Активістку в Криму оштрафували за відсутність російського паспорта Фото: Ірина Копилова брала участь у пікетах після затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Сергей Новиков

Окупаційна влада в Криму оштрафувала місцеву активістку Ірину Копилову за відсутність російського паспорта. Їй виписали штраф у розмірі 3 000 російських рублів (майже 1 100 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".

Повідомляється, що Копилова отримала адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 тисяч рублів за "проживання без паспорта громадянина Російської Федерації".

Також повідомляється, що співробітники поліції за два дні відвідали її чотири рази. Це друга адміністративна справа проти Копилової за тиждень. До цього на неї склали протокол за участь у пікеті після масового затримання кримських татар, їй загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 30 000 рублів.

Зазначимо, 3 і 4 вересня в Криму затримали Ельдара Одаманова, Асана і Азіза Ахтемових, Шевкета Усеїнова і Нарімана Джелялова за підозрою в підриві газопроводу в селі Перевальному.

Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою дати інформацію про викрадених. Понад 50 з них були затримані бійцями ОМОНу.

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