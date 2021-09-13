Активістку в Криму оштрафували за відсутність російського паспорта

Окупаційна влада в Криму оштрафувала місцеву активістку Ірину Копилову за відсутність російського паспорта. Їй виписали штраф у розмірі 3 000 російських рублів (майже 1 100 гривень).

Повідомляється, що Копилова отримала адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 тисяч рублів за "проживання без паспорта громадянина Російської Федерації".

Також повідомляється, що співробітники поліції за два дні відвідали її чотири рази. Це друга адміністративна справа проти Копилової за тиждень. До цього на неї склали протокол за участь у пікеті після масового затримання кримських татар, їй загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 30 000 рублів.