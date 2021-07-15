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"Активист загромождал благоустройство": в полиции рассказали подробности стычки под ВР

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Киев, Четверг 15 июля 2021 17:24
"Активист загромождал благоустройство": в полиции рассказали подробности стычки под ВР Фото: под ВР произошла стычка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Под Верховной радой сегодня, 15 июля, произошла стычка на акции протеста. Силовики пытались задержать одного из участников акции, потому что он "загромождал благоустройство".

Об этом РБК-Украина сказали в пресс-службе полиции Киева.

Как сообщили в полиции, на участника акции протеста составили административный протокол по статье 152 КУоАП. После составления протокола активиста отпустили.

"Была стычка, потому что активист загромождал благоустройство: клеил наклейки и разбрасывал листовки с имитацией российских денег. На него составили админпротокол по статье 152 КУоАП. (Статья предусматривает - ред.) штраф до 80 необлагаемых минимум доходов граждан. Его отпустили", - рассказали в полиции.

Фото: стычка под зданием парламента сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, сегодня под парламентом силовики пытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал бумажки в виде денег. В результате произошла стычка.

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