"Активист загромождал благоустройство": в полиции рассказали подробности стычки под ВР
Под Верховной радой сегодня, 15 июля, произошла стычка на акции протеста. Силовики пытались задержать одного из участников акции, потому что он "загромождал благоустройство".
Об этом РБК-Украина сказали в пресс-службе полиции Киева.
Как сообщили в полиции, на участника акции протеста составили административный протокол по статье 152 КУоАП. После составления протокола активиста отпустили.
"Была стычка, потому что активист загромождал благоустройство: клеил наклейки и разбрасывал листовки с имитацией российских денег. На него составили админпротокол по статье 152 КУоАП. (Статья предусматривает - ред.) штраф до 80 необлагаемых минимум доходов граждан. Его отпустили", - рассказали в полиции.
Фото: стычка под зданием парламента сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, сегодня под парламентом силовики пытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал бумажки в виде денег. В результате произошла стычка.