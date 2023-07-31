В Росії заарештували активи Ахметова за "фінансування ЗСУ і Азову"

У Росії заарештували активи Ріната Ахметова, у справі про фінансування ЗСУ та "Азову".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення росЗМІ.
Слідчий комітет звернувся до Басманного районного суду Москви з клопотанням про арешт активів російської "дочки" "Метінвесту".
Після початку бойових дій в Україні їх збиток становив 1,9 млрд руб.
"Справу" розслідували ще з вересня 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету.
"За версією слідства, з квітня 2022 року невстановлені особи з-поміж керівників і бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited фінансували українську армію, а також батальйон "Азов", зокрема й коштом коштів, що надходили з Росії.
Нагадаємо, раніше в Ахметова заявили, що очікують на рішення міжнародних судів проти Росії по активах в Криму.
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