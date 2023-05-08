Акт відчаю. Росія відправляє на війну музейні експонати, - CNN

Росія відправляє на війну проти України танки моделі Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу в 1948 році. Вони такі старі, що їх можна знайти в музеях.

Історик Джон Делані, старший куратор Імперського військового музею у Даксфорді пояснив, що це був перший основний бойовий танк, який використовував Радянський Союз в епоху холодної війни.

"До цього моменту було три дуже відмінні типи танків, легкі, середні та важкі, які виконували різні ролі на полі бою. З середини 50-х і далі існувала ця концепція, яка намагалася створити танк, який міг би все потроху, і який став відомий як основний бойовий танк", - сказав він.

Росія почала виводити з озброєння Т-55 у 1980 роках. Проте їх законсервовували, а не утилізували. Делані вважає, що значна їхня кількість стоїть у сараях та чекає на переналаштування.

Росія перекидає танки Т-55 на фронт

Супутникові знімки, зроблені 21-22 квітня показують, що Росія вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. На них видно, що одні із танків, які зберігаються на базі, це Т-55. У квітні західні офіційні особи повідомили CNN, що зафіксували старий танк поблизу лінії фронту.

Розвідувальний веб-сайт Oryx стверджує, що має візуальні докази того, що Росія втратила понад 1900 танків з початку вторгнення в Україну, що становить майже дві третини від початкових запасів у близько 3000.

Роберт Лі, колишній морський піхотинець США та старший науковий співробітник американського Інституту дослідження зовнішньої політики зауважив, що Росія втратила багато обладнання, а нове виробляти важко.

"Вони виробляють кілька нових танків, вони все ще виробляють Т-90, але в (необхідному) масштабі їм потрібно більше обладнання, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на все старіші танки, щоб компенсувати це", - сказав він.

До того ж, Тревор Тейлор, директор Програми оборони, промисловості та суспільства Королівського інституту об’єднаних служб, зазначив, що санкції Заходу також уповільнюють виробництво зброї в Росії.

Лі вважає, що використання Т-55 буде обмеженим: "Деякі з цих систем, ймовірно, спочатку будуть використовуватися в тиловій частині. Отже, не обов’язково танки йдуть вперед, це може бути видом вогню на велику відстань".

При цьому Делані вважає, що Т-55 можуть виявитися корисними.

"Одна з речей, для яких ви, очевидно, можете використовувати цей (танк - ред.), якщо ви намагаєтеся уникнути бою між танками та танками, це закопати їх на оборонних позиціях, поставити танк у яму, щоб ви могли бачити лише вежу, та тоді їх можна використовувати для захисту лінії фронту від контратаки", - сказав він.

Він додав, що таке використання танків для країни-агресора може бути ефективним для статичних оборонних позицій.

Росіянам доводиться покладатися на призовну армію, менш підготовлену, ніж армія їх супротивника. А танки Т-55 легкі у використанні для слабопідготовлених солдатів.

"Я думаю, що, зіткнувшись із західною зброєю, росіяни повинні очікувати дуже великих втрат, якщо вони планують просуватися вперед, використовуючи систему Т-55. Використовувати зброю такого зразка - це акт відчаю", - сказав Тейлор.

Делані додав, що Т-55 будуть щоразу програвати у танкових боях проти Leopard чи Challenger.