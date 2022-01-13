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Акт Родченкова: США впервые предъявили обвинения допинг-дилеру

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 20:37
Акт Родченкова: США впервые предъявили обвинения допинг-дилеру Фото: США впервые предъявили обвинения допинг-дилеру (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура Соединенных Штатов Америки обвинила 51-летнего Эрика Лира в поставке допинга среди спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских играх в Токио. Обвиняемый распространял не только наркотические средства, но и гормоны роста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лира обвинили в попытке подрыва Олимпийских игр в Токио.

Согласно данным прокуратуры, мужчина получил поддельные версии рецептурных препаратов и распространил их среди двух спортсменов. В уголовном иске отмечается, что один из спортсменов - спринтер из Нигерии Блессинг Окагбаре. Женщина получила положительный результат теста на выявление гормона роста.

Согласно закону Родченкова - Лиру уже было предъявлено обвинение. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере до 1 млн долларов.

В то же время это был первый случай обвинения после принятия "акта Родченкова".

Напомним, РБК-Украина уже писало о том, что "акт Родченкова" был подписан еще во времена президентства Дональда Трампа. Документ предусматривает уголовную ответственность в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом.

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