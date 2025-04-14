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Акт непокори режиму. У Росії спалили чотири автомобілі силовиків (відео)

Фото: у Росії спалили чотири автомобілі силовиків (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

В російському Архангельську спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ. Невідомий спалив чотири автомобілі силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, подія сталась 12 квітня на вулиці Попова, 57, Архангельську.  Внаслідок пожежі згоріли фургони типу "ГАЗель". Зокрема з автомобілів вогонь перекинувся й на будівлю управління. 

"Руйнівна пожежа - черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України... Дякуємо сміливцям, які обрали боротьбу зі злом", - додало ГУР. 

Диверсії на території Росії

Після початку повномасштабного вторгнення на території самої Росії почастішали підпали військкоматів, адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури. Ці дії часто пов’язують із протестами проти мобілізації, а також із загальним невдоволенням війною серед частини населення. Підпали найчастіше здійснювались за допомогою "коктейлів Молотова" вночі.

Наприклад, у ніч з 9 на 10 листопада у Московській області Росії спалили ворожий штурмовий гелікоптер Мі-24.

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