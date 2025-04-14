Акт непокори режиму. У Росії спалили чотири автомобілі силовиків (відео)

Диверсії на території Росії

Після початку повномасштабного вторгнення на території самої Росії почастішали підпали військкоматів, адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури. Ці дії часто пов’язують із протестами проти мобілізації, а також із загальним невдоволенням війною серед частини населення. Підпали найчастіше здійснювались за допомогою "коктейлів Молотова" вночі.

Наприклад, у ніч з 9 на 10 листопада у Московській області Росії спалили ворожий штурмовий гелікоптер Мі-24.

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