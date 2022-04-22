Акт ядерного терроризма. Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС

Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Над Южноукраинской атомной электростанцией пролетели три вражеские крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
Отмечается, что 16 апреля 2022 над Южноукраинской АЭС пролетели три крылатые ракеты оккупантов. Предположительно они были выпущены с территории Беларуси и направлялись в сторону Николаева. Одну из них зафиксировала камера наблюдения станции.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что вражеские крылатые ракеты могли попасть в ядерный реактор АЭС. Это могло привести к непоправимым последствиям.
"Это очередной акт ядерного терроризма России, угрожающий безопасности всего мира", - добавили в ведомстве.
Напомним, в начале марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Повреждения получил административный корпус, что создало ядерную угрозу как для Украины, так и всего мира.
Отметим, оккупанты ежедневно обстреливают Николаев из артиллерии и ракетных установок. За вчерашний день в городе погиб один человек, еще двое получили ранения.
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