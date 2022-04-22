UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Акт ядерного терроризма. Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС

Фото: пуск крылатой ракеты "Калибр" (youtube)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Над Южноукраинской атомной электростанцией пролетели три вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Отмечается, что 16 апреля 2022 над Южноукраинской АЭС пролетели три крылатые ракеты оккупантов. Предположительно они были выпущены с территории Беларуси и направлялись в сторону Николаева. Одну из них зафиксировала камера наблюдения станции.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что вражеские крылатые ракеты могли попасть в ядерный реактор АЭС. Это могло привести к непоправимым последствиям.

"Это очередной акт ядерного терроризма России, угрожающий безопасности всего мира", - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Повреждения получил административный корпус, что создало ядерную угрозу как для Украины, так и всего мира.

Отметим, оккупанты ежедневно обстреливают Николаев из артиллерии и ракетных установок. За вчерашний день в городе погиб один человек, еще двое получили ранения.

Война России против Украины идет 58-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Южно-Украинская АЭСЭнергоатомВойна в Украине