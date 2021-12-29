Аксенову и Поклонской грозит до 15 лет лишения свободы. СБУ завершила расследование

Украинские правоохранители завершили расследование в отношении руководителей оккупационной администрации Крыма. Среди них и "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Собеседники РБК-Украина в силовых структурах сообщили имена обвиняемых. Среди них:
Так называемые "глава республики Крым", "глава государственного совета республики Крым", бывший так называемый "прокурор республики Крым" и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:
Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.
Эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности они принимали участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.
Обвинительный акт в отношении 8 человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.