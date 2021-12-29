Аксенову та Поклонській грозить до 15 років позбавлення волі. СБУ завершила розслідування

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації Криму. Серед них і "глава" Криму Сергій Аксьонов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
Співрозмовники РБК-Україна у силових структурах повідомили імена обвинувачених. Серед них:
Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострову підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.
Ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Зокрема вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.
Обвинувальний акт стосовно 8 осіб скеровано до суду. Покарання, передбачене за вчинення інкримінованих особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.