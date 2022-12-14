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"Акордбанк" забезпечив резервним живленням усі відділення та власну службу інкасації

Фото: "Акордбанк" забезпечив резервним живленням усі відділення та власну службу інкасації (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Акордбанк" встановив генератори у своїх відділеннях по всій Україні (143 точки). Крім того, в регіонах сформовано резерв генераторів різної потужності на екстрені випадки, а також резерв палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Також у повідомленні йдеться, що повністю забезпечена резервним живленням і власна служба інкасації "Акордбанку".

Фахівці фінустанови налагодили роботу за допомогою супутникового зв‘язку Starlink. Це означає, що інкасація коштів і поповнення готівкою мережі відділень банку буде проводитись у будь-якій критичній ситуації.

Як зазначає Олексій Руднєв, голова правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", ці заходи допоможуть користуватися послугами відділень банку навіть в умовах блекаутів усім категоріям клієнтів.

"Це і проведення платежів, і обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, а також обмін валют та видача готівки", - сказав керівник банку.

Нагадаємо, з початку військової агресії Росії проти України "Акордбанк" системно та регулярно підтримує ЗСУ, нещодавно банк перерахував 7-значну суму на створення флоту морських дронів та таку саму суму ще раніше на закупівлю дронів-камікадзе.

За цей час банку вдалося відкрити майже 30 нових відділень, збільшити кількість робочих місць та зберегти щомісячну прибуткову діяльність.

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