"Акордбанк" забезпечив резервним живленням усі відділення та власну службу інкасації

Також у повідомленні йдеться, що повністю забезпечена резервним живленням і власна служба інкасації "Акордбанку".

Фахівці фінустанови налагодили роботу за допомогою супутникового зв‘язку Starlink. Це означає, що інкасація коштів і поповнення готівкою мережі відділень банку буде проводитись у будь-якій критичній ситуації.

Як зазначає Олексій Руднєв, голова правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", ці заходи допоможуть користуватися послугами відділень банку навіть в умовах блекаутів усім категоріям клієнтів.

"Це і проведення платежів, і обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, а також обмін валют та видача готівки", - сказав керівник банку.

Нагадаємо, з початку військової агресії Росії проти України "Акордбанк" системно та регулярно підтримує ЗСУ, нещодавно банк перерахував 7-значну суму на створення флоту морських дронів та таку саму суму ще раніше на закупівлю дронів-камікадзе.

За цей час банку вдалося відкрити майже 30 нових відділень, збільшити кількість робочих місць та зберегти щомісячну прибуткову діяльність.