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"Аккордбанк" обеспечил резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации

Фото: "Аккордбанк" обеспечил резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Аккордбанк" установил генераторы в своих отделениях по всей Украине (143 точки). Кроме того, в регионах сформирован резерв генераторов разной мощности на экстренные случаи, а также резерв топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Также в сообщении говорится, что полностью обеспечена резервным питанием и собственная служба инкассации "Аккордбанка".

Специалисты финучреждения наладили работу с помощью спутниковой связи Starlink. Это означает, что инкассация средств и пополнение наличными сети отделений "Аккордбанка" будет проводиться в любой критической ситуации.

Как отмечает Алексей Руднев, председатель правления ПАО "КБ "АККОРДБАНК", эти меры помогут пользоваться услугами отделений банка даже в условиях блекаутов всем категориям клиентов.

Это и проведение платежей, и обслуживание внешнеэкономических контрактов, а также обмен валют и выдача наличных", - сказал руководитель банка.

Напомним, с начала военной агрессии России против Украины "Аккордбанк" системно и регулярно поддерживает ВСУ, недавно банк перечислил 7-значную сумму на создание флота морских дронов и такую же сумму еще раньше на закупку дронов-камикадзе.

За это время банку удалось открыть около 30 новых отделений, увеличить количество рабочих мест и сохранить ежемесячную прибыльную деятельность.

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