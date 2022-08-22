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В "Аккордбанке" опровергли претензии со стороны "Альфа Банка"

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Понедельник 22 августа 2022 17:31
В "Аккордбанке" опровергли претензии со стороны "Альфа Банка" Фото: в "Аккордбанка" отвергли претензии со стороны "Альфа Банка" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Руководство "Аккордбанка" подтвердило, что знает об иске со стороны "Альфа Банк Украина" (Sense Bank), но оснований для требований там не видят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Да, действительно об иске нам известно. Но обстоятельства дела не отвечают заявленным "Альфа Банком". "Аккордбанк" не имеет задолженности перед "Альфа Банком". Учитывая, что согласно полученной информации от сотрудников Казначейства "Альфа Банка", в начале военной агрессии россии против Украины у них отсутствовал гривневый эквивалент на полную сумму 8 млн. долларов США для возврата "Аккордбанка", возвращать валюту "Альфа Банка", конечными бенефициарами которого есть граждане Российской Федерации - страны агрессора, страны оккупанта - не было оснований, поэтому соглашение было закрыто. Кроме того, в адрес "Аккордбанка" 05.05.2022 от "Альфа Банка" через Swift поступило сообщение подтверждения о закрытии Соглашения, поэтому все эти материалы чисто манипулятивны", - комментирует Алексей Руднев, председатель правления "Аккордбанка".

По его словам, соответственно у "Альфа Банка" против размещенных в "Аккордбанке" 8 млн долларов США остался полный гривневый эквивалент этой суммы в соответствии с ранее заключенным соглашением свопа.

"А значит, никаких нарушений действующего законодательства Украины не было. Считаем сообщение в СМИ сугубо манипулятивным. Это еще раз доказывает, что финансовый фронт во время агрессии России против Украины не менее важен", - подытожил Алексей Руднев.

Напомним, ранее сообщалось о судебном иске "Альфа Банк Украина" (Sense Bank) против "Аккордбанк" за невыполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме $8 млн.

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