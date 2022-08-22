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"Альфа Банк Украина" требует через суд от "Аккордбанка" возврата 8 млн долларов

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Понедельник 22 августа 2022 13:31
"Альфа Банк Украина" требует через суд от "Аккордбанка" возврата 8 млн долларов Фото: "Альфа Банк Украина" требует через суд от "Аккордбанка" возврата 8 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Альфа-Банк Украина" (Sense Bank) подал иск на "Аккордбанк" за невыполнение соглашения форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты к гривне в сумме $8 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр судебных дел, передает ЭП.

По информации "Альфа-Банка", "Аккордбанк" имеет задолженность в размере $8 млн и не выполняет обязательства ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это может стать первым прецедентом судебного решения хозяйственного спора в условиях военного положения со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в банковском секторе.

В "Альфа-Банке" отказались от комментариев. В то же время юристы, ознакомленные с делом, на правах анонимности утверждают, что "Аккордбанк" имеет возможность выполнить условия договора и в таком случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств.

"Кроме того, в связи с тем, что один из ключевых владельцев "Аккордбанк" - муж Оксаны Маркаровой, посла Украины в США, "Аккордбанк" считает, что "Альфа-Банк" не осмелится подать иск, чтобы избежать конфликта с должностным лицом", - отмечает представитель юридической компании.

Напомним, что после наложения санкций на акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена - НБУ отстранил их от управления и назначил их независимым доверенным представителем болгарского экономиста и ексдержавного деятеля Симеона Дянкова.

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Альфа-Банк
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