В "Акордбанку" відкинули претензії з боку "Альфа Банку"

Керівництво "Акордбанк" підтвердило, що знає про позов з боку "Альфа Банк Україна" (Sense Bank), але підстав для вимог там не вбачають.

"Так, дійсно про позов нам відомо. Але обставини справи не відповідають заявленим "Альфа Банком". "Акордбанк" не має заборгованості перед "Альфа Банком". Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників Казначейства "Альфа Банку", на початку військової агресії росії проти України у них був відсутній гривневий еквівалент на повну суму 8 млн доларів США для повернення "Акордбанку", повертати валюту "Альфа Банку", кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Російської Федерації - країни агресора, країни окупанта - не було підстав, тому угоду було закрито. Крім того, на адресу "Акордбанку" 05.05.2022 від "Альфа Банку" через Swift надійшло повідомлення підтвердження щодо закриття Угоди, тому всі ці матеріали суто маніпулятивні", - коментує Олексій Руднєв, голова правління "Акордбанку".

За його словами, відповідно у "Альфа Банку" проти розміщених в "Акордбанку" 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу.

"А отже жодних порушень чинного законодавства України не було. Вважаємо повідомлення у ЗМІ суто маніпулятивним. Це ще раз доводить, що фінансовий фронт під час агресії Росії проти України не менш важливий за військовий", - підсумував Олексій Руднєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про судовий позов "Альфа Банк Україна" (Sense Bank) проти "Акордбанк" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі $8 млн.