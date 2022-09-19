"Аккордбанк" в судебном споре против "Альфа Банка Украина" будет представлять Маси Наем

Как известно, "Альфа Банк Украина" подал иск на "Аккордбанк" за невыполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме $8 млн.

В свою очередь, в "Аккорбанке" заявили, что обстоятельства дела не соответствуют заявленным и банк не имеет задолженности перед "Альфа Банком".

Вместе с тем Маси Наем обратил внимание на несколько фактов относительно самого "Альфа Банка Украина" и его связей с Россией.

"Любой банк, не только "Альфа Банк", в соответствии с требованиями действующего законодательства, получает информацию относительно своих клиентов, их расчетов, родственных связей, связанных лиц, бизнес-связей, номера контактных телефонов, операциях по платежным и кредитным карточкам, владеет коммерческой и банковской тайной, контролирует движение средств обслуживаемых предприятий и частных клиентов. Готовы ли украинцы и украинские предприятия, чтобы частная и коммерческая информация была в руках учреждения, владельцы которого являются ближайшим окружением страны-агрессора и страны-оккупанта, которая пришла доказывать, что нас не существует?" - заявил юрист.

Он также напомнил, что российский "Альфа Банк" (имеющий тех же владельцев) финансирует предприятия "Уралвагонмаш", производящее танки, из которых сейчас разрушают украинские города и инфраструктуру.

Наем также обратил внимание, что после согласования и передачи Национальным банком в управление акций Сергею Дянкову наблюдательный совет и правление "Альфа Банка" не изменились. Таким образом, в "Альфа Банке" решения сейчас продолжают принимать те же лица, что и до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я не знаю ни одного примера в Украине или мире, где у банка при смене управленца (читай акционеров) не изменились бы ключевые кадры. В "Альфа Банке" же все осталось без изменений. Это все равно, что при национализации "Приватбанка" Минфин бы вместо привлечения на прозрачной, конкурсной основе новых управленцев, представляющих интересы государства, назначил бы независимым доверенным лицом кого-либо из окружения предыдущих владельцев", - добавляет он.