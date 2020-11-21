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Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации

Вашингтон, Суббота 21 ноября 2020 09:07
Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Администрация Twitter в день инаугурации передаст официальный аккаунт президента Соединенных Штатов @POTUS демократу Джо Байдену. Это произойдет, даже если нынешний глава государства Дональд Трамп не признает своего поражения.

Об этом сообщил представитель социальной сети Ник Пасилио, передает Politico.

Следующему президенту также перейдут аккаунты @whitehouse, @FLOTUS и ряд других.

В свою очередь Трамп во время своего президентства предпочитал использовать свой личный аккаунт в Twitter.

Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы, во время которых также избирался будущий президент страны. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Кроме того, Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденTwitterДональд ТрампВыборы в США

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