Акаунти президента США в Twitter перейдуть Байдену в день інавгурації

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Адміністрація Twitter в день інавгурації передасть офіційний обліковий запис президента Сполучених Штатів @POTUS демократу Джо Байдену. Це станеться, навіть якщо нинішній глава держави Дональд Трамп не визнає своєї поразки.

Про це повідомив представник соціальної мережі Нік Пасилио, передає Politico.

Наступного президента також перейдуть облікові записи @whitehouse, @FLOTUS і ряд інших.

У свою чергу Трамп під час свого президентства волів використовувати свій особистий обліковий запис в Twitter.

Нагадаємо, 3 листопада в США відбулися загальні вибори, під час яких також обирався майбутній президент країни. Офіційно переможець ще не оголошено, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Крім того, Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".