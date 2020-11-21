ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Акаунти президента США в Twitter перейдуть Байдену в день інавгурації

Вашингтон, Субота 21 листопада 2020 09:07
Акаунти президента США в Twitter перейдуть Байдену в день інавгурації
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація Twitter в день інавгурації передасть офіційний обліковий запис президента Сполучених Штатів @POTUS демократу Джо Байдену. Це станеться, навіть якщо нинішній глава держави Дональд Трамп не визнає своєї поразки.

Про це повідомив представник соціальної мережі Нік Пасилио, передає Politico.

Наступного президента також перейдуть облікові записи @whitehouse, @FLOTUS і ряд інших.

У свою чергу Трамп під час свого президентства волів використовувати свій особистий обліковий запис в Twitter.

Нагадаємо, 3 листопада в США відбулися загальні вибори, під час яких також обирався майбутній президент країни. Офіційно переможець ще не оголошено, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Крім того, Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденTwitterДональд ТрампВибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся