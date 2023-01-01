Аккаунти Трампа у Facebook та Instagram можуть розблокувати до кінця місяця, - FT

Керівництво Meta вивчає питання про розблокування акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Рішення з цього питання буде ухвалено до кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Можливість розблокування облікових записів Трампа стала обговорюватися в Meta після того, як наприкінці листопада рішення про розблокування облікового запису колишнього президента США в Twitter прийняв Ілон Маск. Спочатку компанія Марка Цукерберга планувала ухвалити рішення до 7 січня.

Проте процес його ухвалення затягується. Для цього було створено спеціальну робочу групу, куди увійшли співробітники з різних груп компанії зі зв'язків з громадськістю та комунікацій, а також із групи з контентної політики.

Акаунти Дональда Трампа у Twitter, Facebook та Instagram були заблоковані на початку 2021 року на тлі подій навколо захоплення Капітолію.