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Аккаунти Трампа у Facebook та Instagram можуть розблокувати до кінця місяця, - FT

Фото: Трамп може повернутися до Facebook та Instagram вже наприкінці січня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Керівництво Meta вивчає питання про розблокування акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Рішення з цього питання буде ухвалено до кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Можливість розблокування облікових записів Трампа стала обговорюватися в Meta після того, як наприкінці листопада рішення про розблокування облікового запису колишнього президента США в Twitter прийняв Ілон Маск. Спочатку компанія Марка Цукерберга планувала ухвалити рішення до 7 січня.

Проте процес його ухвалення затягується. Для цього було створено спеціальну робочу групу, куди увійшли співробітники з різних груп компанії зі зв'язків з громадськістю та комунікацій, а також із групи з контентної політики.

Акаунти Дональда Трампа у Twitter, Facebook та Instagram були заблоковані на початку 2021 року на тлі подій навколо захоплення Капітолію.

Нагадаємо, раніше власник Twitter Ілон Маск опублікував опитування, чи варто відновлювати обліковий запис Дональда Трампа.

Результати голосування були на користь президента Сполучених Штатів і мільярдер розблокував обліковий запис політика.

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