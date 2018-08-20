"Акхисар" накажет Селезнева за поведение в отношении соперника

Новости Спорт 20.08.2018 - 11:45
Фото: Евгений Селезнев (akhisarspor.com.tr)
Фото: Евгений Селезнев (akhisarspor.com.tr)

Евгений получил прямую красную карточку

Главный тренер турецкого "Акхисара Беледие" Сафет Сушич прокомментировал эпизод с удалением укрианца Евгения Селезнева за плевок в соперника в матче с "Ризеспором" (1:1). Об этом сообщает Spor.

Напомним, украинский нападающий заработал красную карточку в матче чемпионата Турции. Причиной наказания послужил неспортивный поступок украинца, когда он плюнул в соперника на 3 добавленной минуте к первому тайму. Арбитр, воспользовавшись видеоповотором, удалил Евгения.

"Селезнев так отреагировал на эпизод со стыком, случившимся 2-3 минутами ранее перед удалением. Теперь надо знать, что все находится под контролем. Мы заработали очко, но будем наказаны, это плохая сторона матча.

К сожалению, придется наказать Селезнева. Этот эпизод станет хорошим примером для турецкого футбола. С VAR теперь все под контролем, эта система улучшит футбол в Турции", - сказал наставник.

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Теги:  Сборная Украины,  Турция,  Селезнев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС