"Акхисар" накажет Селезнева за поведение в отношении соперника

Евгений получил прямую красную карточку

Главный тренер турецкого "Акхисара Беледие" Сафет Сушич прокомментировал эпизод с удалением укрианца Евгения Селезнева за плевок в соперника в матче с "Ризеспором" (1:1). Об этом сообщает Spor.

Напомним, украинский нападающий заработал красную карточку в матче чемпионата Турции. Причиной наказания послужил неспортивный поступок украинца, когда он плюнул в соперника на 3 добавленной минуте к первому тайму. Арбитр, воспользовавшись видеоповотором, удалил Евгения.

"Селезнев так отреагировал на эпизод со стыком, случившимся 2-3 минутами ранее перед удалением. Теперь надо знать, что все находится под контролем. Мы заработали очко, но будем наказаны, это плохая сторона матча.

К сожалению, придется наказать Селезнева. Этот эпизод станет хорошим примером для турецкого футбола. С VAR теперь все под контролем, эта система улучшит футбол в Турции", - сказал наставник.