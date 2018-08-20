"Акхісар" покарає Селезньова за поведінку щодо суперника

Новини Спорт 20.08.2018 - 11:45
Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)
Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)

Євген отримав пряму червону картку

Головний тренер турецького "Акхісар беледі" Сафет Сушич прокоментував епізод з видаленням укріанца Євгена Селезньова за плювок в суперника в матчі з "Різеспор" (1:1). Про це повідомляє Spor.

Нагадаємо, український нападник заробив червону картку в матчі чемпіонату Туреччини. Причиною покарання послужив неспортивний вчинок українця, коли він плюнув в суперника на 3 доданій хвилині до першого тайму. Арбітр, скориставшись відеоповотором, видалив Євгенія.

"Селезньов так відреагував на епізод зі стиком, що трапилося 2-3 хвилинами раніше перед видаленням. Тепер треба знати, що все знаходиться під контролем. Ми заробили очко, але будемо покарані, це погана сторона матчу.

На жаль, доведеться покарати Селезньова. Цей епізод стане хорошим прикладом для турецького футболу. З VAR тепер все під контролем, ця система покращить футбол в Туреччині", - сказав наставник.

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Теги:  Збірна України,  Турция,  Селезнев  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС