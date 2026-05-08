В AirPods є прихована можливість: як вона дозволяє керувати навушниками без дотиків

Використання нового покоління процесорів дозволило Apple впровадити функції, які раніше здавалися футуристичними.

Керування рухами голови та взаємодія з Siri

Завдяки чипу H2 навушники тепер можуть фізично "бачити", як користувач реагує на запити голосового помічника.

Відповідь на дзвінки. Замість того, щоб шукати смартфон або торкатися навушника, достатньо кивнути головою вгору-вниз, щоб прийняти виклик або відповісти на повідомлення.

Відхилення виклику. Якщо ви хочете скинути дзвінок, достатньо похитати головою з боку в бік.

Персоналізація. У налаштуваннях AirPods на iPhone можна перепризначити тривале натискання на ніжку навушника для виклику Siri замість стандартного перемикання режимів шумопоглинання.

Функція Live Translation

Однією з найбільш нетипових можливостей сучасних AirPods стала активація миттєвого перекладу за допомогою фізичного жесту.

Запуск перекладу: на моделях AirPods 4 (з ANC), Pro 2 та Pro 3 достатньо одночасно затиснути ніжки обох навушників. Це активує режим "живого" перекладу розмови.

Особливості AirPods Max 2: в останній версії повнорозмірних навушників для цього потрібно натиснути та утримувати кнопку перемикання режимів прослуховування поруч із коліщатком Digital Crown.

Офлайн-режим. При першому використанні система запропонує завантажити потрібні мовні пакети на iPhone. Це дозволить перекладачу працювати навіть без доступу до інтернету.

Класичні жести та регулювання звуку

Apple зберегла перевірені часом методи керування, вдосконалюючи їхню точність у нових моделях.

Що покращили:

Регулювання гучності: власники Pro-моделей можуть проводити пальцем вгору або вниз по ніжці навушника для зміни рівня звуку. Цей жест залишається ексклюзивним для преміальної лінійки.

Датчик сили натискання: починаючи з третього покоління, Apple замінила звичайні постукування (тапи) на датчики сили, які потребують легкого стискання ніжки. Це дозволило уникнути випадкових спрацювань при поправлянні навушників у вухах.

Щоб скористатися всіма перевагами, користувачам варто переконатися, що програмне забезпечення навушників та iPhone оновлене до останньої версії. Більшість цих налаштувань прихована в основному меню параметрів під назвою підключеного пристрою. Там же можна протестувати та відкоригувати чутливість кожного жесту під власні потреби.