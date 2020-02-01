Airbus выплатит рекордный штраф в рамках дела о коррупции

Иллюстративное фото (airbus.com)

Крупнейшая в мире авиастроительная компания выплатит штраф в размере почти 3,6 млрд евро

Крупнейшая авиастроительная компания Airbus SE выплатит штраф в размере почти 3,6 млрд евро в рамках мирового соглашения с профильными ведомствами Франции, США и Великобритании по делу о возможном использовании коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в пресс-службу компании.

Сообщается, что таким образом Национальная финансовая прокуратура Франции получит чуть более 2 млрд евро, британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями - 984 млн евро, министерство юстиции США - 526 млн евро, а Госдепартамент США - 9 млн евро.

В Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями указано, что решение о выплатах было принято "чуть менее чем через четыре года после того, как SFO начала расследование в отношении компании по подозрению, что та задействовала внешних консультантов для подкупа клиентов с тем, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты". Коррупция могла затронуть подразделения корпорации в Малайзии, Индонезии, в островном государстве Тайвань и в Гане.

В октябре 2017 года онлайн-издание немецкого журнала Der Spiegel сообщило, что речь могла идти об использовании "черных касс" и более 100 случаев противозаконных выплат в миллионных масштабах.

Напомним, в Украине планируют открыть представительство одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus.