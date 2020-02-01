ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Airbus виплатить рекордний штраф в рамках справи про корупцію

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 09:54
Airbus виплатить рекордний штраф в рамках справи про корупцію
Ілюстративне фото (airbus.com)

Найбільша в світі авіабудівна компанія виплатить штраф у розмірі майже 3,6 млрд євро

Найбільша авіабудівна компанія Airbus SE виплатить штраф у розмірі майже 3,6 млрд євро в рамках мирової угоди з профільними відомствами Франції, США і Великобританії по справі про можливе використання корупційних схем при продажу літаків ряду країн. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що таким чином Національна фінансова прокуратура Франції отримає трохи більше 2 млрд євро, британська Служба по боротьбі з великими фінансовими махінаціями - 984 млн євро, міністерство юстиції США - 526 млн євро, а Держдепартамент США - 9 млн євро.

В Службі по боротьбі з великими фінансовими махінаціями зазначено, що рішення про виплати було прийнято "трохи менше ніж через чотири роки після того, як SFO почала розслідування щодо компанії за підозрою, що та задіяла зовнішніх консультантів для підкупу клієнтів з тим, щоб ті купували її цивільні і військові літаки". Корупція могла торкнутися підрозділу корпорації в Малайзії, Індонезії, в острівній державі Тайвань і в Гані.

У жовтні 2017 року онлайн-видання німецького журналу Der Spiegel повідомило, що мова могла йти про використання "чорних кас" і понад 100 випадків незаконних виплат у мільйонних масштабах.

Нагадаємо, в Україні планують відкрити представництво однією з найбільших авіабудівних компаній в світі Airbus.

Президент схвалив зменшення штрафів за порушення трудового законодавства Кабмін збільшив штрафи за хибний виклик поліції і "швидкої допомоги"
Новини України Airbusштраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся