Airbus призвал ЕС не блокировать импорт титана из России

Airbus призвал Европу не блокировать импорт титана из России, заявив, что санкции в отношении этого стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, но едва ли навредят российской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Расширение санкций на титан, используемый в самолетах и ​​реактивных двигателях, было бы «неуместным", - заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори на ежегодном собрании акционеров.

Россия является крупнейшим производителем титана в мире. ЕС до сих пор избегал запрета на российские товары, кроме стали и угля. По словам Фори, Airbus ускоряет поиск альтернативных поставок в долгосрочной перспективе.