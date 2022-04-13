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Airbus призвал ЕС не блокировать импорт титана из России

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Гамбург, Среда 13 апреля 2022 00:01
Airbus призвал ЕС не блокировать импорт титана из России Завод Airbus (Фото: bangaloreaviation.com)
Автор: Константин Широкун

Airbus призвал Европу не блокировать импорт титана из России, заявив, что санкции в отношении этого стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, но едва ли навредят российской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Расширение санкций на титан, используемый в самолетах и ​​реактивных двигателях, было бы «неуместным", - заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори на ежегодном собрании акционеров.

Россия является крупнейшим производителем титана в мире. ЕС до сих пор избегал запрета на российские товары, кроме стали и угля. По словам Фори, Airbus ускоряет поиск альтернативных поставок в долгосрочной перспективе.

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