Airbus закликав ЄС не блокувати імпорт титану з Росії

Airbus закликав Європу не блокувати імпорт титану з Росії, заявивши, що санкції щодо цього стратегічного металу завдадуть шкоди аерокосмічній галузі, але навряд чи зашкодять російській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Розширення санкцій на титан, що використовується в літаках і реактивних двигунах, було б «недоречним", - заявив генеральний директор Airbus Гійом Форі на щорічних зборах акціонерів.

Росія є найбільшим виробником титану у світі. ЄС досі уникав заборони на російські товари, крім сталі та вугілля. За словами Форі, Airbus прискорює пошук альтернативних поставок в довгостроковій перспективі.