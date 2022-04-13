Airbus закликав ЄС не блокувати імпорт титану з Росії
Airbus закликав Європу не блокувати імпорт титану з Росії, заявивши, що санкції щодо цього стратегічного металу завдадуть шкоди аерокосмічній галузі, але навряд чи зашкодять російській економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Розширення санкцій на титан, що використовується в літаках і реактивних двигунах, було б «недоречним", - заявив генеральний директор Airbus Гійом Форі на щорічних зборах акціонерів.
Росія є найбільшим виробником титану у світі. ЄС досі уникав заборони на російські товари, крім сталі та вугілля. За словами Форі, Airbus прискорює пошук альтернативних поставок в довгостроковій перспективі.
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